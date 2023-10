Sanremo: dal 3 al 5 novembre a Villa Nobel una tre giorni all'insegna della musica classica

Nell'ambito della Stagione Concertistica Internazionale 2023, promossa e organizzata dall'associazione culturale ‘Musica a Santa Tecla’ si terrà, dal 3 al 5 novembre nella prestigiosa dimora storica di Villa Nobel a Sanremo, una tre giorni all'insegna della grande musica classica con protagonisti d'eccezione.

Venerdì 3 novembre alle 19 il concerto inaugurale dedicato alla città con ingresso gratuito, il ‘Concerto per Sanremo’, con il recital di Stefano Ligoratti, affermato pianista italiano vincitore di numerosi concorsi internazionali, che proporrà un interessantissimo programma interamente dedicato al pianoforte (non solo virtuoso) di Franz Liszt dal titolo ‘Sfumature di pace’. Ripercorre in un grande arco espressivo le composizioni più significative che il grande compositore ungherese ha dedicato al tema della pace interiore, assieme alle trascrizioni sullo stesso tema tratte da opere di Mozart, Schubert, Schumann, in un immaginario sonoro pervaso da una poetica di sentimenti e di profonda quiete che, mai come in questo triste momento che stiamo vivendo, sono intrisi di particolare significato.

Sabato 4 novembre alle 19 Simone Cricenti al violoncello e Bruna Di Virgilio al pianoforte propongono ‘Epigoni del Romanticismo’, una serata dedicata a due grandi protagonisti del Romanticismo tedesco con la Sonata n°1 op.38 di Johannes Brahms e i Fantasiestucke op.73 di Robert Schumann per violoncello e pianoforte.

Domenica 5 novembre alle 19 il ‘Duo Novecento’, con Gianluca Nicolini al flauto e Fabrizio Giudice alla chitarra, propongono ‘Dal Classicismo al Tango’. Il duo condurrà il pubblico in un lungo viaggio musicale dal Classicismo di Giuliani al '900 di Castelnuovo-Tedesco sino al Tango di Astor Piazzolla, in un dialogo strumentale serrato, ricco d'intensità poetica e virtuosistica.