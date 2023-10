Nel fine settimana Perinaldo ospita il 6° campionato nazionale Ana di mountain bike (Foto)

Perinaldo ospiterà, nel fine settimana, il 6° campionato nazionale Ana di mountain bike.

Una due giorni di sport e aggregazione che prenderà domani, sabato 28 ottobre. Dalle 10 alle 19 vi sarà la consegna dei pettorali e dei pacchi gara presso la sala polivalente del Comune. Dalle 16, invece, inizierà la cerimonia. Sono previsti l'ammassamento in piazza Mons. Rossi, l'alzabandiera, la sfilata lungo le vie cittadine, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, i discorsi delle autorità, l'accensione del tripode e la lettura della formula di apertura della sesta edizione del campionato di mountain bike da parte del responsabile della commissione nazionale sport Antonio Di Carlo. A seguire, verrà celebrata la santa messa nella chiesa di San Nicolò. La giornata si concluderà con un aperitivo di benvenuto in piazza della Chiesa.

Domenica prossima, il 29 ottobre, invece, andrà in scena la gara che prenderà il via alle 9.15. "Sarà una gara in linea con un percorso unico di circa 22 chilometri con un dislivello di 800 metri. Dopo 600 metri di asfalto al 6%, si prende una strada sterrata che porta alla salita più impegnativa, che è quella del monte Mera', per poi prendere la discesa per un primo passaggio nella zona d'arrivo" - fanno sapere gli organizzatori - "A questo punto si segue un passaggio che costeggia il paese per prendere la discesa in single trek di San Michele e immettersi nella parte nuova del circuito che porta fino al giro della Morga con alcuni tratti di salita fra 6 e 10%. Completato il giro della Morga si ritorna al paese dove vi sarà il passaggio nei caratteristici carruggi. Si prende poi la deviazione per il giro della ciliegia Ravin, zona Funtanin, e la discesa che porta al traguardo". Al termine della gara, verso le 12, vi sarà il Pasta Party e le premiazioni, intorno alle 14.30. La giornata si concluderà con l'ammainabandiera in piazza Mons. Rossi alle 17.30.

L'evento, che contribuirà a promuovere il territorio e la vallata, è organizzato dalla sezione Ana di Imperia, dal gruppo Ana Perinaldo con il patrocinio della Provincia di Imperia e con la collaborazione del comune di Perinaldo.