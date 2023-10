Il 29 ottobre escursione del CAI di Sanremo fino alla Cima di Pertegà

Il 29 ottobre il CAI Sanremo propone una gita da Upega fino alla Cima di Pertegà, passando dal Bosco delle Navette, per godere i colori e i paesaggi delle Alpi Liguri nella stagione autunnale.

L’escursione prevede un dislivello di m. 1100 e una durata di 6 ore e mezza circa. Il ritrovo per i partecipanti è previsto in piazza C. Battisti ,ex stazione, alle 7.00.

Per qualsiasi informazione potete contattare il responsabile Giacomo Bellini (339 1331162) o scrivere un’e-mail all’indirizzo info@caisanremo.it.