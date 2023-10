Imperia in lutto per Mons. Ruffino: Claudio Scajola "Tra di noi rapporto quasi fraterno"

“Provo davvero un grande dolore". Così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola in merito alla morte di monsignor Mario Ruffino, ex parroco di San Giovanni fino a tre anni fa dopo le dimissioni.



"Lo conoscevo da una vita - aggiunge il primo cittadino - da quando era segretario di Monsignor Piazza e da subito nacque un rapporto quasi fraterno tra di noi. È stato il mio parroco, il mio confessore, ma soprattutto un mio grande amico. Ha amato e servito la sua comunità di fedeli ed è stato un riferimento per tanti, anche al di fuori della Parrocchia, nel lungo periodo in cui è stato qui a Imperia a San Giovanni. Mancherà molto a me e ai tanti che gli hanno voluto bene”.