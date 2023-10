Sanremo: cena politica con Toti "Per le elezioni devono mettersi d'accordo i politici del territorio" (Video)

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, oggi a Sanremo per parlare di sanità e di finanziamenti per la città, è stato ovviamente tirato in ballo sulla notizia (QUI) pubblicata stamane sul nostro giornale, relativa alla cena che si svolge questa sera in un noto ristorante della città dei fiori, tra i fedelissimi della ‘Lista Toti’.

Il Governatore ha lievemente glissato sulla domanda, confermando la cena: “In primis ho una serata in uno dei ristoranti che preferisco in Liguria e che mi ospita anche a tarda notte quando c’è il Festival. Incontreremo degli amici sindaci per parlare di amministrazione e dei soldi da spendere per la collettività”.

E sulle elezioni? “Sono i politici del territorio che devono mettersi d’accordo ma la mia raccomandazione è sempre la stessa, ovvero il fatto che in Liguria c’è un mondo civico variegato come testimoniato dal sindaco di Imperia. Ma anche il mondo della mia lista di riferimento con Marco Scajola, che ha segnato punte del 27% alle ultime regionali. Credo che i partiti debbano dialogare costruttivamente con questi mondi, senza respingersi, fare prove muscolari o rivendicare primogeniture. Bisogna semplicemente accordarsi su un buon candidato. Io credo che si possa trovare un’ampia disponibilità, da quel civismo che ha sostenuto Biancheri a quello che ha appoggiato il vecchio sindaco di centrodestra o quello che appoggia i tanti sindaci del territorio. Con equilibrio si troverà qualcuno che metta insieme queste anime”.