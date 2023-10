Sanremo, Christian Parisot ospite ai Martedì Letterari del Casinò

Nell’ambito del ciclo “Letteratura e Arte” martedì 31 ottobre alle 16.30, nel teatro dell’Opera del Casinò, Christian Gregori Parisot, direttore Modigliani Istitut di Roma, presenta in anteprima nazionale il volume: ”Amedeo Clemente Modigliani La Vita” (Edizioni UTVI). Partecipa la storica dell’Arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo Federica Flore.

Ci sono voluti oltre 40 anni di sacrifici e assidue e scrupolose ricerche perché tutte le verità sulla vita del grande Amedeo Clemente Modigliani venissero raccolte e narrate in un’unica biografia. L’epopea della vita dell’artista, è stata raccontata direttamente dai suoi famigliari e molte storie inedite tramandate dalla figlia Jeanne Modigliani direttamente all’autore del libro, il professor Christian Gregori Parisot, unico e storico archivista mondiale di Amedeo Clemente Modigliani. Il saggio si sofferma sull’ambito familiare, sul viaggio dall’Italia alla Francia, sulla scelta prima del Montpamass e poi della Costa Azzurra, ricercando l’aspetto più intimistico e d emozionale. L’archivista e autore del volume, nominato ufficialmente dalla figlia avente diritto morale Jeanne Modigliani nel 1983 a Parigi, ha realizzato e organizzato un progetto culturale voluto dall’erede, attraverso un’attività di riordino di tutta la storia dell’artista, dei rapporti con i suoi amici, attraverso documenti, manoscritti inediti, testimonianze e foto d’epoca.

Hanno scritto sugli studi e sui saggi del professor Parisot: "L’opera è una meravigliosa storia della vita di Amedeo Clemente Modigliani, narrata dal Prof. Christian Gregori Parisot, ad oggi rimasto il più importante conoscitore di Modigliani al mondo ed autore di innumerevoli pubblicazioni sull’artista" - dice Gerard Georges Lemaire.

"La vita è una biografia vera e cruda, non romanzata e non alterata da varie leggende fino ad ora scritte" - sottolinea Gerard Dufaud.

"L’autore si limita ad una esposizione fedele dei fatti realmente accaduti, a partire dalla nascita dell’artista fino alla sua prematura scomparsa" - afferma Alain Kuro.

"L’artista che ha dedicato tutta la sua produzione e creazione artistica alle donne…unico al mondo. La bellezza della donna è rappresentata sempre con attenzione, passione ed esteticamente encomiabile, mai volgare" - dichiara Franca Vitelli.

"Tutte le testimonianze riportate nell’opera La vita, sono state raccolte negli anni con estrema fedeltà direttamente dai famigliari di Amedeo Modigliani" - esprime Bernhelm Bonk.

"Questa opera è finalmente la vera storia del grande Amedeo Modigliani, personaggio di spicco della Parigi dell’inizio del Novecento, culla della cultura, della modernità, nonché luogo di scambio e aggiornamento per poeti, scultori, pittori, filosofi" - comunica Jean Lang.

"Artisti del calibro di Constâtin Brâncusi, Marc Chagall, Chaïm Soutine, Pablo Picasso, Georges Braque, Henri Matisse e altri, furono amici e sostenitori del grande Modigliani, riconoscendo in lui un talento pittorico eccelso" - aggiunge Yadira Castellanos Estrabao.

Venerdì 3 novembre alle 17 nella sala Privata – Sala Dorata in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia (1923- 2023) si terrà un omaggio a Pietro Agosti in occasione del 150esimo dalla nascita e celebrazione del Centenario dell’Ordine degli Ingegneri di Imperia. Conferenza incontro sull’opera del grande ingegnere che cambiò i volto della sua Sanremo. Esposizione di documenti e progetti inediti dal 3 al 10 novembre a cura della storica dell’arte Federica Flore. Evento in collaborazione con l’Uni Tre Sanremo.