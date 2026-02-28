Boom di ascolti per la quarta serata del 76° Festival di Sanremo: 10,8 milioni di spettatori e share 65,6% ma in calo rispetto al 2025

Sono stati 9 milioni 543 mila, con uno share del 60.6 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la terza serata del 76° Festival della Canzone italiana. Lo scorso anno furono 13 milioni e 575mila i telespettatori, con il 70.8% di share. “La serata di ieri si piazza al quarto posto tra le serate più viste dal 1995 ad oggi - commenta Williams Di Liberatore direttore Prime Time -. Si conferma un Festival giovane, l’80% share è sulla fascia tra i 15 e i 24 anni. Per la prima volta anche durante la settimana gli artisti trasformano la canzone non solo all’aspetto uditivo ma anche a quello visivo.

"Merito ai protagonisti che hanno questo entusiasmo nel portare i loro momenti musicali, mi propongono tanti modi di metterli in scena. Divertiamoci verso l’ultima serata, sono curioso di vedere chi vincerà il Festival - aggiunge il direttore artistici, Carlo Conti -. Non mi preoccupo di dieci o cinque punti in più o in meno, mi interessa il prodotto, credo che sia stato un buon prodotto. Sapevamo che lo spostamento di due settimane poteva cambiare la fetta della torta che avevamo a disposizione."

10 milioni e 522 mila persone lo hanno seguito dalla tv, mentre in 267 mila sui piccoli schermi. La prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 12 milioni 585 mila spettatori con il 60.4 per cento di share. La seconda, dalle 23.37 all’1.14, da 5 milioni 941 mila con il 61.3 di share. Il picco d’ascolto alle 22.11 con 14 milioni 199 mila spettatori, quello di share alle 23.04 con il 65.8 di share. “Sanremo Start” – dalle 20.39 alle 21.40 – ha registrato 11 milioni 177 mila spettatori con il 46.3% di share. Il “DopoFestival”, in onda dall’1.14 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 9 mila persone, con uno share del 50.9 per cento. “PrimaFestival”, dalle 20.30 alle 20.38, ha avuto un seguito di 6 milioni 892 mila spettatori con il 32.1% di share.

Ottimi ascolti digitali per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. La diretta della serata cover trasmessa su RaiPlay ha registrato 469 mila device collegati nel minuto medio, confermando l’interesse del pubblico anche sulla fruizione online. Secondo i dati diffusi da Rai, le visualizzazioni in diretta sulla piattaforma sono state 1,8 milioni, segnando il secondo miglior risultato di sempre tra le serate dedicate alle cover del Festival di Sanremo 2026. Il successo digitale prosegue anche nel consumo on demand: dall’inizio dell’evento, puntate e clip del Festival hanno superato 18 milioni di visualizzazioni su RaiPlay, con una media giornaliera di 3,6 milioni di spettatori. Riscontri molto positivi anche sui social network. La serata cover ha generato 78,6 milioni di visualizzazioni video e 17,3 milioni di interazioni. Numeri che, sommati ai giorni precedenti, portano il coinvolgimento totale del topic Sanremo – da martedì 24 febbraio – a oltre 800 milioni di visualizzazioni e 109 milioni di interazioni complessive.