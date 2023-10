Pigna, finanziata da Regione la riqualificazione dell'ex caserma Motta. Trutalli: "Risultato storico"

Giunge al termine con il finanziamento approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del programma regionale di rigenerazione urbana, la ricerca delle risorse per riqualificare l'ex caserma Egidio Motta da anni in stato di abbandono. Con il finanziamento di 250mila euro deliberato martedì 24 ottobre sono state recuperate le risorse per dare nuova vita all'ex caserma della guardia di finanza con la riconversione in otto unità abitative e la realizzazione di un percorso di accessibilità per abbattere le barriere architettoniche in modo che parte dei nuovi alloggi possano essere utilizzati da persone diversamente abili.

E' il secondo finanziamento che l'assessorato all'urbanistica della Regione Liguria concede a Pigna in due anni. "È un risultato storico per il nostro Comune" - dichiara il sindaco Roberto Trutalli - "un lavoro lungo e difficile per le caratteristiche e la vetustà della struttura. Non era scontato ottenere i finanziamenti in così poco tempo e con esiti così lusinghieri. Dopo le risorse ottenute dal Pnrr c'è la soddisfazione di aver ricevuto non solo un contributo fondamentale ma anche di aver raggiunto il punteggio più alto dell'intera Regione in questo bando. Un grazie di cuore all'assessore Marco Scajola e ai nostri tecnici che hanno lavorato con grande professionalità. Da anni ci battiamo per offrire servizi alla nostra popolazione: scuole, strutture sociali, trasporti sono fondamentali per mantenere le persone sul territorio. Come per il recupero in delle terme attualmente in progetto significa dare non solo servizi ma anche posti di lavoro".