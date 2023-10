Bordighera: parte delle rette all'asilo nido sarà pagato dal comune, Sferrazza "Un impegno concreto"

L’Amministrazione di Bordighera pagherà parte della retta dell’asilo nido d’infanzia privato cittadino come già accade per quello comunale, con l’obiettivo di sostenere le famiglie residenti ed ampliare il numero di bambini tra i 3 ed i 36 mesi che usufruiscono del servizio.

Ad oggi nella città delle palme operano due strutture, una comunale che ospita 14 minori (la cui retta viene già corrisposta fino al 70% da parte dell’Amministrazione, a valere su fondi interamente comunali) ed una privata, accreditata secondo le norme vigenti statali e regionali in materia; con quest’ultima verrà stipulata una convenzione per l’abbattimento della retta, in modo da agevolarne la frequenza. A tal proposito sono stati stanziati più di 15.000 euro, risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale assegnate a Bordighera proprio a titolo di potenziamento del servizio di asilo nido sul territorio.

“Un impegno concreto per aiutare le famiglie – commenta l’Assessore Martina Sferrazza - con una duplice valenza educativa e sociale: penso sia al ruolo formativo dei nidi d’infanzia sia all’incentivo che rappresentano per il ritorno o l’ingresso nel modo del lavoro, soprattutto da parte femminile”.