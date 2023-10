Sporcizia, topi e mendicanti a Sanremo: Di Baldassare "Commercianti aspettano risposte e fatti"

I commercianti sanremesi sollecitano interventi per il decoro cittadino. A farsi portavoce delle problematiche segnalate dagli associati è il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare.



“I problemi principali che i nostri associati ci segnalano a Sanremo riguardano ancora una volta il decoro cittadino e la pulizia dei marciapiedi, soprattutto nelle zone di Corso Garibaldi e della Foce. - denuncia Di Baldassare - La mancanza di interventi in questo senso causa spesso anche la presenza di topi in diverse zone della città. Vi è poi ancora aperta la questione del cantiere di Piazza Eroi Sanremesi, che deve essere messo a norma, come promesso dal Comune".



"Altro grave problema, anch’esso già segnalato in precedenza, è rappresentato dalla presenza di numerosi mendicanti, che spesso infastidiscono i passanti. Sappiamo che l’Amministrazione comunale si è attivata a seguito di nostre precedenti segnalazioni, ma i commercianti ora attendono delle risposte e degli atti concreti” - conclude il rappresentante di Confcommercio.