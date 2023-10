Bordighera: 'Galerie Ferrero' rinuncia alla gestione di Villa Regina Margherita, rimane il possibile affidamento diretto

L’Amministrazione Comunale della Città di Bordighera ha preso atto della volontà di ‘Galerie Ferrero’, unico soggetto partecipante alla procedura di gara per la concessione del servizio di gestione di Villa Regina Margherita, di recedere dalla procedura stessa e di rinunciare conseguentemente all’aggiudicazione.

Galerie Ferrero ha ritenuto di presentare la richiesta di recesso in considerazione dei tempi necessari per prendere possesso di Villa Regina Margherita, tempi che sono subordinati ad una serie di adempimenti che l’Amministrazione Comunale ha attivato come prescritto dalle vigenti normative e che sono correlati all’autorizzazione da parte della Sovrintendenza.

La necessità di evitare un possibile contenzioso e, al tempo stesso, di procedere immediatamente con una nuova procedura di affidamento della Villa, ha indotto l’Amministrazione ad accogliere la richiesta pervenuta da Galerie Ferrero.

Resta ferma la volontà dell’Amministrazione di riaprire al pubblico al più presto Villa Regina Margherita e, con tale obiettivo, si procederà nel minor tempo possibile per affidare la concessione considerando tutte le ipotesi possibili. Rimane aperta la valutazione su una eventuale gestione diretta.