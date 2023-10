Sanremo: ‘Impekabile Hallo Vin’, sabato prossimo la serata più 'spaventosa' in posizione panoramica all'Impekabile

L'Impekabile Bar & Grill, locale sulla pista ciclabile a Bussana di Sanremo, si distingue per la sua cucina ricercata e per la panoramica posizione. Ora lancia un appuntamento da non perdere per Halloween, ovvero ‘Impekabile Hallo Vin’.

Sabato prossimo, dalle 20, organizza la serata più spaventosa dell’anno, con la musica con DJSEA ed Electroposh. Previsto un menù fisso con: crostino di pane di Triora con mostarda di pere, zola e noci, insalatina di polpo e patate, ‘Panissa’ alla ligure, battuta di fassona con grana ed arancia e testaroli col pesto 'come lo facciamo noi'. La cena ha un costo di 25 euro, bevande escluse.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica, il buon cibo ed Halloween. Per maggiori informazioni e per prenotare, si può visitare la pagina Facebook o contattare il locale al 3488762060.