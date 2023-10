La magia di Halloween a Sanremo in un doppio appuntamento a San Romolo e nella Pigna

Torna Halloween, una delle feste più amate dai bambini e non solo. Sanremo si prepara a festeggiare la ricorrenza con un doppio appuntamento organizzato dagli assessori al Turismo e alle Manifestazioni, Giuseppe Faraldi, e alla Cultura, e Silvana Ormea.

Sabato 28 e domenica 29 ottobre appuntamento con “Halloween – Piccoli brividi” nella bella ed evocativa cornice di San Romolo. Organizzato dalla associazione Talea, già protagonista di numerosi spettacoli per bambini, l’appuntamento di Halloween a San Romolo si articolerà su due giorni, sabato 28 e domenica 29, dalle ore15 alle 18, con giochi, letture, intaglio delle zucche, bacchette e lanterne magiche, laboratori creativi, “degustazione di sangue di drago” gentilmente offerto dal ristorante Dall’Ava e molto altro ancora, il tutto sul prato di San Romolo, ai margini dello splendido bosco della frazione.

Martedì 31 ottobre la festa di Halloween si sposta tra i vicoli del centro storico con “Halloween in giro per la Pigna”, a cura della associazione Akvo in collaborazione con i commercianti della Pigna. Si parte da Piazza Cassini alle ore 16, dove si potranno recuperare le mappe che indicano il percorso da seguire per “Dolcetto o Scherzetto?", in uno spettacolo di due ore tra diversi laboratori creativi che abbraccerà tutta la Pigna, per poi chiudere con la “sfilata mostruosa” in piazza Santa Brigida.