Sanremo: al ristorante del Golf Club degli Ulivi il 59° 'Chapitre de Italie degli Chevaliers de Provence' (Foto)

Grande partecipazione al 59esimo “Chapitre de Italie degli Chevaliers de Provence” lo scorso sabato al ristorante “Tee Shot” del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo.

Almeno ottanta ospiti, provenienti dalla provincia di Imperia, dal vicino Piemonte, Costa Azzurra e persino dalla Capitale, hanno partecipato a questo importantissimo evento aperto dal Grand Maitre Giorgio Cravaschino coadiuvato dal suo Consiglio Supremo composto da Roberto Revello (Grand Chancellier), Oberto Ruggero (Grand Argentier), Elisabeth Houel Scuccimarra (Prevot Connetable Connetable France et Monte Carlo) e Massimo Corradino (Secretaire General).

Durante la serata c'è stato lo spazio per le nuove intronizzazioni, ossia a far parte della famiglia degli Chevaliers de Provence hanno fatto il loro ingresso: Lucia Campra (Dame Abbesse), Roberta Cravero (Dame Abbesse), Marco Campra (Chevalier), Marco Coppola (Chevalier), Luca Da Fré (Chevalier), Costanza Pireri (Dame d'Honneur), Elisabeth Houel Scuccimarra (Prevot Connetable Connetable France et Monte Carlo), Mauro Ramini (Prevot de Rome). Mentre per i passaggi di grado, Milena Balestra da Dame Abbesse a Dame Abbesse Magnanime, Estrella Sabah Bendayan-Corigliano da Dame Abbesse a Dame Abbesse Magnanime, Giusy Campanelli da Dame Abbesse Magnanime a Grand Dame, Maurizio Cravaschino da Chevalier a Chevalier Magnanime, Enzo Pasqualone di Montereale da Chevalier a Chevalier Magnanime e Stefano Oberto da Chevalier Magnanime a Chevalier Magnanime Délégué.

Infine al “Chapitre de Italie degli Chevaliers de Provence”, hanno portato il loro saluto ed erano presenti le seguenti autorità ed ospiti, come la Vice Sindaca di Sanremo Costanza Pireri, la sindaca di Molini di Triora Manuela Sasso, il Senatore Gianni Berrino, Liliana Freschi Bailli de La Chaine des Rotisseurs di Sanremo, Angelo Masin presidente del Panathlon Imperia-Sanremo, Elena Muraco Presidente del Serra Club Italia, il Direttore de La Riviera Andrea Moggio e il Giornalista Ilio Masprone.