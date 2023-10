Bordighera: sindaco e amministrazione hanno consegnato una pergamena all'artista Giancarlo Mazzoni

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, e l’Amministrazione hanno oggi accolto a Palazzo Garnier Giancarlo Mazzoni, auto della scultura al 'Bel Sit'. Nel corso dell’incontro è stata consegnata all’artista una pergamena in segno di gratitudine per la generosità ed il talento con cui ha creato l’opera donata alla Città di Neckarsulm in occasione del sessantesimo anniversario del gemellaggio.

“Desideriamo ringraziare Giancarlo Mazzoni - dice Ingenito - già autore della meravigliosa scultura al centro della fontana al Bel Sit, per l’affetto con cui è sempre vicino a Bordighera. Con la maestria che gli è propria ha realizzato Coda di Capodoglio 'Dave' 2023 per celebrare l’amicizia che ci unisce a Neckarsulm e con entusiasmo ha fatto parte della delegazione che si è recata in Germania per i festeggiamenti, stringendo una volta di più il legame con la nostra città.”