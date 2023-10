Bordighera, divieto di sosta in via Vittorio Emanuele II e in via della Libertà

Scatta il divieto di sosta in via Vittorio Emanuele II n. 68 e in via della Libertà n. 44 a Bordighera da oggi, il 25 ottobre, al 7 novembre, escluso i giorni festivi, visto che le aree saranno adibite allo scarico di materiali e ponteggi in relazione a lavori che verranno eseguiti nei pressi del condominio Touring.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea, emessa dalla polizia locale, per la disciplina della circolazione stradale.

I provvedimenti sono stati adottati per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.