Marketing territoriale: Piana: “La Regione fa rete con il territorio per promuovere outdoor ed eccellenze”

Grande successo al convegno di ieri a Borghetto d’Arroscia con il sindaco Angela Denegri, per il progetto ‘Il Valore di Fare Rete’, realizzato da Agenzia in Liguria con l’associazione ‘Antiche Vie del Sale’ alla presenza del vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana, del presidente delle Antiche Vie del Sale Alessandro Navone e della responsabile di Agenzia In Liguria Francesca Montaldo.

Un piano innovativo che vede il supporto regionale come ‘incubatore di Destination Management Organization (DMO)’ e capofila il Comune di Garlenda sulle realtà territoriali liguri aderenti all’associazione ‘Antiche Vie del Sale’.

“Un modo di trasferire competenze e contenuti di valore – dice il vice presidente Alessandro Piana – per creare una identità ben riconoscibile anche oltreconfine e sviluppare una strategia interna che concorra economicamente e culturalmente al sostegno dei progetti di sviluppo turistico dell’area”.

“Si desidera rilanciare a 360 gradi le Antiche Vie del Sale - spiega il presidente delle Antiche Vie del Sale Alessandro Navone - con uno storytelling autentico e una strategia di promo-commercializzazione dell’area coinvolgendo i Comuni e gli operatori privati: non si punta più a target demografici o di reddito, ma si lavora sui bisogni dei viaggiatori, sulle esperienze e sugli stili di viaggio”.

"Nel corso dell’incontro - conclude il vice presidente Alessandro Piana - sono già stati annunciati ampliamenti territoriali su tutta la Liguria, se il progetto pilota si rivelerà efficace, dove i comuni lavorano insieme in aggregazione".