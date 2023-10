Sanremo: all'hotel Royal la presentazione del libro “La dimensione mondana e il distacco”

Martedì 24 ottobre dalle 16.30 all'hotel Royal di Sanremo è in programma l'incontro per la presentazione del libro, raccolta di saggi, “La dimensione mondana e il distacco, Zen e le altre tradizioni religiose a confronto. Il punto d’incontro religioso nella spiritualità della ricerca” (Mimesis edizioni).

L’evento è organizzato dall’Associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cotè, dalla Coreis, Comunità Religiosa Islamica Italiana, in occasione della celebrazione dei suoi trenta anni di attività, dalla Curia Vescovile di Ventimiglia Sanremo e dal Shinnyji, Tempio Sote Zen.

I relatori saranno: Anna Maria Shinnyo Marradi, Unione Buddista; Mons. Antonio Suetta, Vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo; l’Imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Vice Presidente della Coreis Italiana. Moderano Alessio Rossi e Marzia Taruffi.

Il libro.

Il rapporto tra la mondanità e il distacco in ambito religioso, ovvero come si possa trovare una sintesi o un equilibrio tra questi due poli opposti, che ha costituito un argomento di grande valore spirituale e dato vita a esperienze diverse nella maggior parte delle tradizioni religiose.

Il volume approfondisce questo tema partendo dal Buddhismo Zen e ampliando nel contempo l’orizzonte ad altre scuole buddhiste e diverse fedi come Cristianesimo, Ebraismo e Islam, per avviare un proficuo dialogo interreligioso.

Questo dibattito dalle molte sfaccettature mette a fuoco una questione di particolare importanza, rivalutando il valore del distacco nel contesto della società moderna, percorsa da incertezze e inquietudini, ma proprio per questo sempre più propensa a interrogarsi sul senso della religione, della spiritualità e il suo rapporto con la quotidianità.