Allerta meteo e scuole aperte ad Imperia: il pensiero della nostra lettrice Anna Cristina

Una nostra lettrice, Anna Cristina Meinardi, ci ha scritto per rispondere all’articolo su Claudio Scajola e l’allerta di venerdì scorso:

“Leggo un articolo di elogio per il Sindaco di Imperia, che non ha chiuso le scuole. L'elogio è meritato e giusto. Quello che non va bene, a mio parere, è il tono sgradevolmente ironico sui sindaci che hanno chiuso perché ‘non hanno studiato’. Non è affatto corretto associare l'allerta meteo alla chiusura delle scuole per, come si legge nell'articolo, ‘proteggere gli insegnanti’. Ricordo a chi scrive che le allerte con chiusura delle scuole avvengono regolarmente a seguito dei drammatici fatti di Genova dove la mancata chiusura delle scuole a portato alla morte di famiglie, non di docenti. Tra Ventimiglia e Imperia cambia tutto a livello metereologico, in particolare se le perturbazioni arrivano, come questa passata, dalla Francia, quindi è corretto adottare misure diverse. La Liguria è stretta e lunga e ogni vallata ha le sue peculiarità. Tra Ventimiglia ed Imperia può cambiare tutto in termini di venti e correnti. Solidarietà e complimenti al sindaco Biancheri che ha sempre, anche contestato, protetto la cittadinanza dalle avversità e che ‘studia’ sempre, come si vede dalle ottime opere che hanno migliorato Sanremo”.