Sanremo: domenica prossima si apre il nuovo anno si service dell'Inner Wheel Club

Domenica prossima l’Inner Wheel del Club di Sanremo apre il nuovo anno di services con un Concerto che si terrà alle 18, alla Chiesa Luterana in corso Garibaldi 37 a Sanremo.

Due affermati artisti ucraini si esibiranno in concerto per aiutare i loro connazionali profughi nella nostra provincia. Il ricavato del concerto sarà devoluto alla Parrocchia di Terrasanta di Bordighera che si sta occupando di offrire un aiuto alle mamme profughe della guerra in Ucraina con i loro bambini che vivono a Bordighera e nel comprensorio da Ventimiglia a Sanremo.