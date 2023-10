Sanremo: annullato lo spettacolo 'Campioni e canzoni' previsto il 27 ottobre al Teatro Ariston

Lo spettacolo ‘Campioni e canzoni’, presentato in pompa magna nei mesi scorsi alla presenza della campionessa olimpionica Sara Simeoni e che era in programma venerdì 27 ottobre al teatro Ariston, è stato annullato per problemi organizzativi.

I biglietti saranno rimborsati, entro e non oltre il 30 ottobre, secondo le seguenti modalità:

- i biglietti acquistati alla cassa dell’Ariston saranno rimborsati alla cassa del teatro (0184 506060 tutti i giorni dalle 17 alle 21);

- i biglietti acquistati on line sul sito www.aristonsanremo.com saranno rimborsati tramite riaccredito sulla carta utilizzata per il pagamento;

- i biglietti acquistati tramite i Lions saranno rimborsati tramite i Lions.