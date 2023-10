Bordighera: terzo appuntamento con l'Accademia dell'Arte di Educare di ‘Noi4You’

Terzo appuntamento con l'Accademia dell'Arte di Educare di ‘Noi4You’ sul tema ‘Dalla nascita al primo anno di vita: le tappe fondamentali verso l’autonomia’.

L’ostetrica Viviana Brugnano farà riflettere sul significato di ‘autonomia’ per un bambino e sulla pressione che i neo-genitori hanno verso l’educazione dei propri figli. Indipendenza e libertà vanno conquistate gradualmente. Per i futuri e neo-genitori non è facile districarsi tra pregiudizi e informazioni spesso divergenti, che creano confusione e ansia.

Ci si chiederà: esistono i vizi o sono bisogni? Come interpretare il pianto di un neonato? Conoscere cosa sono gli scatti di crescita e comprendere le tappe motorie e cognitive per un neonato nel suo primo anno di vita.

L’appuntamento è per domani alle 20.30, nella nuova sede di via Firenze 1 a Bordighera.