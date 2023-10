Domenica prossima con l'organizzazione dell'Aceb la 'StraCamporosso', iscrizioni anche on line

Tutto pronto per la sesta edizione della ‘StraCamporosso - 3° Memorial Monica Ligustro’, che si terrà domenica prossima, con il patrocinio del comune.

Le iscrizioni presso si possono fare al ‘101 Caffè’ di via Chiappori a Ventimiglia, all’agenzia CR in via Aprosio a Vallecrosia e online su Eventbtite, fino a sabato alle 14. La pre iscrizione evita code e farà risparmiare 5 euro.

Tutto il percorso sarà sorvegliato dal personale sanitario e steward della Croce Azzurra di Vallecrosia. Il programma:

• ore 8 inizio raduno presso il Palabigauda di Camporosso;

• ore 10 partenza;

• ore 12 rinfresco e premiazioni.