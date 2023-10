Ventimiglia: in comune tornano i crocifissi, il Sindaco Flavio Di Muro ne ha fatti comprare 35

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro riporta i crocifissi in Comune. Lo scrive l’agenzia Ansa, alla quale il primo cittadino ha detto: “Abbiamo acquistato i crocifissi in base alle richieste ricevute in questi mesi. Ad inizio mandato, infatti, avevo inviato a tutti una mail di ricognizione e devo dire che ho ricevuto parecchie risposte. In molti hanno ritenuto lodevole questa iniziativa, così ho pensato di procedere a un acquisto massivo”.

I crocifissi sono 35 e, domani, saranno benedetti dal vescovo diocesano Antonio Suetta per poi essere affissi nei vari uffici comunali, non solo in quelli dei dipendenti ma anche degli assessori che ne hanno fatto richiesta. Nella stanza del sindaco c'era già un grosso dipinto raffigurante un crocifisso.