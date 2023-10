Un corso contro lo spreco alimentare, per combatterlo per un futuro più sostenibile ed equo

Al fine di poter meglio gestire le attività svolte, Emporio solidale di Sanremo, insieme al Centro per l'Aiuto e ai "I Deplasticati", hanno vinto il progetto "Emporio per tanti e con tanti" di Fondazione Compagnia San Paolo, per creare di un sistema virtuoso di gestione ed educazione alla lotta agli sprechi alimentari.

Nel mondo contemporaneo, la lotta contro lo spreco alimentare è diventata una priorità urgente: è imperativo trovare soluzioni sostenibili per ridurre il cibo sprecato. Uno dei modi più efficaci per affrontare questa sfida è attraverso l'istruzione e la sensibilizzazione.

Il Cav a.p.s. e I Deplasticati o.d.v. tra le varie azioni che portano avanti con il progetto, organizzano anche un corso 'contro lo spreco alimentare', è stato dimostrato che una parte significativa dello spreco alimentare avviene nelle nostre case e nelle comunità.

Il corso prende il via il 23 ottobre alle 17:30, presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, gli incontri forniranno ai partecipanti strumenti concreti per ridurre lo spreco alimentare nella vita di tutti i giorni. Nel corso si apprenderanno: la consapevolezza, attraverso informazioni sullo spreco alimentare e sulle sue conseguenze, la pianificazione, tecniche su come pianificare gli acquisti alimentari in modo oculato e come utilizzare al meglio gli ingredienti; la conservazione, verranno offerti suggerimenti su come conservare gli alimenti in modo appropriato per massimizzarne la durata; la creatività in cucina, per mostrare come preparare deliziose pietanze utilizzando ingredienti avanzati, riducendo così il cibo gettato; la condivisione, promuovendo l'idea di condividere il cibo in eccesso con chi ne ha bisogno, riducendo il cibo sprecato e aiutando le comunità locali.

Il corso non ha solo lo scopo di dare un beneficio alle persone ma anche all'ambiente. Riducendo il cibo sprecato, si diminuisce la produzione di rifiuti, il consumo di acqua e di risorse agricole, le emissioni di gas serra associate alla produzione alimentare. Inoltre, riducendo lo spreco si alza il benessere sociale, poiché il cibo risparmiato può essere indirizzato verso chi è in difficoltà economica, combattendo la povertà.

Il corso contro lo spreco alimentare è un passo importante verso un futuro più sostenibile. Educazione e consapevolezza sono fondamentali per combattere questo problema globale, e attraverso l'apprendimento e l'azione, possiamo ridurre significativamente il cibo sprecato, preservare le risorse del nostro pianeta e migliorare le vite delle persone. Un mondo senza sprechi alimentari è possibile, e i corsi contro lo spreco alimentare rappresentano un punto di partenza cruciale.