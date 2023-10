Bordighera: scade il contratto di gestione dello Iat, il comune promuove il nuovo bando per tre anni

Il 31 ottobre scade il contratto di gestione dell’ufficio informazione accoglienza turistica (lo IAT) di Bordighera e dei servizi connessi, che venne affidato nel 2019 e differito di tre mesi in conseguenza alla sospensione del servizio durante l’emergenza sanitaria Covid 19.

Proprio per questo l’Amministrazione, considerata la strategicità del servizio nell’ambito del processo di promozione turistica in corso e dei risultati conseguiti nel periodo 2019-2023, ha deciso di indire la nuova gara ad evidenza pubblica (gara aperta, con criterio di aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa).

La gestione dello Iat di via Vittorio Emanuele II avrà un costo massimo annuo di 45mila euro e, globalmente di 157.500. Tra il 2020 e il 2022 l’ufficio ha visto 904 giorni di apertura, 25.997 presenze, 4.563 telefonate e 3.037 mail. Il tutto con numeri sempre in crescita e con la media di presenze giornaliere pari a 28,63 nel 2020, 26,41 nel 2021 e 31,04 nel 2022.

Sulla base dell’esperienza fatta in questi anni l’ufficio dovrà garantire: il servizio d’informazione e accoglienza turistica (front e back office), quello di promozione dei prodotti turistici, storici, artistici, ambientali e promozione degli eventi a carattere locale, il servizio di commercializzazione di prodotti tipici del territorio e di merchandising turistico, la promozione e commercializzazione (prenotazione/vendita) di escursioni, passeggiate e visite dell’ambiente terrestre e marino, organizzate da realtà già operanti in zona.

Dovrà anche occuparsi del servizio di supporto alle iniziative organizzate e/o co-organizzate dal Comune, la partecipazione, su richiesta del Comune, a progetti di promozione e gestione turistica della destinazione in qualità di partner tecnici (fiere, eventi, manifestazioni, progetti), del servizio di informazione turistica on-line tramite social network e chat dedicate del Comune di Bordighera, della redazione della newsletter settimanale, dell’attività di traduzione e interpretariato, dell’indagine sulla customer satisfaction e dell’aggiornamento di informazioni e contenuti del materiale promozionale.