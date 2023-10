Bordighera: Mercato Coperto e Palestra Conrieri in pessimo stato, il Comune rescinde il contratto con la ditta di pulizia

Il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e l'Assessore Martina Sferrazza hanno chiesto quest'oggi all'Ufficio Tecnico del Comune di rescindere il contratto con la ditta affidataria dell'incarico di pulizia degli stabili comunali.



"La decisione si è resa necessaria alla luce delle condizioni non accettabili in cui, nonostante ripetuti solleciti ed incontri, continuano ad essere il Mercato Coperto e la Palestra Conrieri - dichiarano Sindaco ed Assessore -. L'ultimo sopralluogo per verificare la situazione è avvenuto questa mattina e, stante quanto è stato riscontrato, non possiamo fare altro che richiedere la revoca dell'incarico."