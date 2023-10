Sanremo: pienone alla Federazione Operaia per il Concerto di San Romolo (foto)

Si è registrato letteralmente il ‘sold out’ ieri, 14 ottobre, alla Federazione Operaia di Via Corradi per il 10° Concerto di San Romolo, iniziativa che non si teneva più dal 2019. Grande soddisfazione esprimono il Circolo Ligustico, la Federazione Operaia e la Famija Sanremasca per la risposta calorosa del pubblico e la gradevolezza della proposta artistica.



Il pomeriggio musicale era tutto dedicato al ricordo del Cittadino Benemerito, attore e musicista Ninetto Silvano, scomparso l’anno scorso. Le note dell’ensemble del Circolo Mandolinistico Euterpe diretto da Freddy Colt hanno conquistato la platea con un programma che spaziava dalla classica (Minuetto di Boccherini, Barcarola di Offenbach) al tributo ad indimenticabili compositori locali come Attilio Panizzi, Demo Bruzzone e Natale Andreini, autore quest’ultimo della serenata ‘Primo Bacio’ che lo stesso Ninetto aveva interpretato nella commedia ‘Büriana’ di Gin De Stefani proprio sulle tavole del teatrino della Federazione Operaia nel lontano 1952, proprio per le festività patronali di San Romolo.

Al concerto hanno presenziato l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi in rappresentazione dell’Amministrazione Comunale, il nuovo Cittadino Benemerito Andrea De Pasquale, sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, i famigliari di Ninetto Silvano, gli Accademici della Pigna Giacomo Casabianca, Marco Mauro e Marco Innocenti, il Presidente della Federazione Operaia Claudio Vaniglia e il Presidente della Famija Sanremasca Leo Pippione, che in apertura ha presentato il volume ‘Storia di Sanremo. Dalla Restaurazione all’Unità d’Italia’ di Andrea Gandolfo.

Il pubblico ha tributato lunghi applausi e acclamazioni ai nove musicisti che con mandolini, mandole e chitarre hanno fatto ‘vibrare’ le antiche pareti del Piccolo Teatro, luogo simbolo della città di Sanremo.

Nella galleria fotografica alcuni momenti del Concerto di San Romolo 2023.