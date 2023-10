Per “Ottobre Rosa” screening gratuiti al centro commerciale di Arma di Taggia

Nell'ambito di "Ottobre Rosa", personale di Asl1 sarà presente sabato 14 ottobre, dalle 14 alle 19, allo Spazio Conad alla Riviera Shopville di Arma di Taggia.

Sarà occasione per offrire gratuitamente alla cittadinanza servizi come la prenotazione di mammografia e pap test, la consegna del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci ed i test rapidi per l'Epatite C con consegna diretta del risultato.