Presunti episodi di violenza a Taggia, il sindaco Conio: “Ho verificato, non ci sono denunce”

“Dopo l’ennesima notizia riguardante presunti episodi di violenza nel territorio comunale postata sui social e ripresa mezzo stampa, come primo cittadino – dichiara il sindaco del Comune di Taggia Mario Conio – mi vedo in dovere di fare un po’ di chiarezza”. “Credo sia opportuno specificare che nei giorni scorsi, di concerto con il Comando Carabinieri della Locale Stazione – puntualizza Conio – sono stati individuati i responsabili degli spiacevoli episodi che vedevano cittadini svegliati a notte fonda da citofoni suonati all'impazzata da gruppi di ragazzini. I giovani sono stati identificati e le loro famiglie sono state contattate dalle autorità competenti”.

“Questi, è utile ribadirlo, sono avvenimenti scollegati da quelli descritti successivamente sui social e riguardanti presunti inseguimenti ai danni di donne che sarebbero state importunate e seguite da individui durante le ore serali” aggiungono dal Comune di Taggia.

“Una notizia – precisa il Sindaco - che ho verificato personalmente in questi giorni mettendomi in contatto con le forze dell’ordine e che ad oggi non ha portato però ad alcuna denuncia da parte dei soggetti offesi. Invito caldamente chiunque malauguratamente si trovi coinvolto in situazioni spiacevoli, ad utilizzare si i social come elemento di denuncia, ma soprattutto a rivolgersi in via preliminare alle forze dell’ordine per sporgere opportuna denuncia. Ciò eviterà inutili allarmismi e permetterà alle forze dell’ordine di lavorare con maggior efficacia”.

La questione ha sollevato anche polemica per un commento del vice sindaco Espedito Longobardi sui social, come sottolineano le parole del gruppo 'Progettiamo il Futuro': “Leggiamo con sorpresa il post del vice Sindaco ed Assessore Espedito Longobardi a commento di una pubblicazione su Facebook che invita a forme di giustizia privata direttamente da parte dei cittadini. Senza entrare nel merito della vicenda, della quale siamo convinti che le forze dell'ordine che presidiano il nostro territorio prenderanno in considerazione, rimaniamo sbigottiti dall'adesione a tale incivile ed illegale iniziativa da parte dell'Assessore Longobardi, che ex appartenente alle forze dell'ordine, dopo decenni di militanza, dovrebbe invece stigmatizzare e pretendere il rispetto della legalità. Ci chiediamo infine se un amministratore pubblico incaricato anche della delega alla Polizia Municipale e Vice Sindaco possa continuare il suo mandato o debba invece dimettersi da tutti i suoi ruoli”.