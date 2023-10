Sanremo: pannelli fotovoltaici sul tetto di Casa Serena, affidati i lavori da 100 mila euro

Energia ‘green’ a Casa Serena, il progetto può partire. Dopo l’annuncio da parte dell’amministrazione, ora è il momento di passare al lato operativo di un impianto che consentirà un notevole risparmio nella gestione della Rsa tornata nelle mani del Comune dopo la pessima esperienza della cessione.

Gli uffici di Palazzo bellevue hanno dato l’ok al progetto e hanno già affidato i lavori per l’installazione dei pannelli solari che saranno eseguiti dalla ditta ‘ETT S.r.l.’ di Acireale. In totale al bando hanno preso parte 13 aziende da tutta Italia.

Contestualmente ai lavori per l’installazione dei pannelli solari saranno predisposti anche gli interventi utili per modificare l’impianto in modo che possa accogliere l’energia prodotta dal fotovoltaico. Una piccola grande rivoluzione che renderà l’edificio più ‘green’ e alleggerirà non poco la bolletta in un periodo storico non semplice per il costo delle utenze.