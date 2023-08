Sanremo: 'Casa Serena' verso la corrente 'green', prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico

Grazie ai fondi del Pnrr il comune di Sanremo mette mano alla sicurezza dello stabile di via Grossi Bianchi a Poggio, dove è ospitata residenza per anziani ‘Casa Serena’.

Durante i lavori di manutenzione necessari per ottemperare alle disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, è infatti emerso lo stato di obsolescenza della cabina di trasformazione di energia elettrica. Grazie all’accesso dei finanziamenti Pnrr è stato approvato il rifacimento della cabina di trasformazione di energia elettrica che, tra l’altro, permetterà la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico, con un conseguente efficientamento e risparmio energetico.

L’intervento costerà 170mila euro ed è incentrato proprio sulla cabina di trasformazione che aveva bisogno di essere sostituita. Dall’avanzo dei lavori verrà allestito un piccolo impianto fotovoltaico da circa 8 Kw che, comunque, contribuirà in minima parte alla diminuzione delle spese di corrente della casa di riposo.

Non è escluso, anche grazie alla sostituzione della cabina, che in futuro l’impianto fotovoltaico possa essere ampliato per garantire un maggior efficientamento della residenza per anziani e per ridurre ulteriormente i costi delle bollette.