Sanremo: alla ex chiesa di Santa Brigida il concerto del coro svedese della Concattedrale di Calmar

Giovedì 12 ottobre alle 18 nella ex chiesa di Santa Brigida di Sanremo è in programma il coro svedese della Concattedrale di Calmar diretto dal maestro Jan H Börjersson. Il programma spazia dalla lirica corale nordica ai canti popolari ai brani spirituali con brani di: Hugo Alfven, Evert Taube, Ola Gjeilo, John Stainer, Walford Davies.

Il coro della Cattedrale di Kalmar, attivo da più d’un secolo, consiste attualmente di circa 45 coristi, divisibili in due gruppi, ciascuno in grado di apparire indipendentemente, come per esempio in relazione a servizi religiosi nella cattedrale.

Oltre alle apparizioni domenicali e serali (“Evensongs”), il coro interpreta ogni anno grandi opere corali, insieme a solisti ed orchestra.

Nella primavera del 2022, il coro ha interpretato la più grande opera sacrale composta in Svezia nell ’800, Il Riconciliatore del Monte degli Ulivi da Pehr Frigel, originario di Kalmar. Questa opera, di una durata di 100 minuti, fu composta approssimativamente nel 1810, per cinque solisti, coro misto ed intera orchestra sinfonica. Fu interpretata dal coro nel 2004 con strumenti moderni, e nel 2022 con strumenti tipici del tempo.

Prima, non era stata eseguita dal 1820. Durante la domenica delle Palme 2018 è stato interpretato per la prima volta in Svezia la Passione di Luca, di C.P.E. Bach, insieme alla Capella Sveciæ, con strumenti tipici dell’epoca. Nel 2019 è stata interpreta per la prima volta un’opera ordinata, Missa brevis n. 5 di Judith Bingham, per coro e due organi. Prima, il coro ha anche interpretato per esempio la Passione di Giovanni, l’Oratorio di Natale ed il Magnificat di J.S. Bach; Messias di Händel; Stabat mater di Dvořák e dei Requiem di Mozart, Brahms, Fauré, Duruflé, Bruckner e Rutter.

Durante gli anni, il coro ha effetuato parecchie viaggi concerti, per esempio in Germania, Italia, Olanda, Finlandia, Estonia e Pologna.

Il direttore del coro sin dal 2016, Jan H Börjesson, ha ricevuto la sua istruzione all’Accademia musicale di Gotemburgo, dove ha anche insegnato. Come organista è apparso in tutta la Svezia, ed anche in tanti altri paesi europei quanto che negli Stati Uniti. Ha effettuato delle registrazioni di musica per organo, ed anche con il coro vocale St Pauli di Gotemburgo. È considerato come uno degli esperti svedesi più importanti dell’organo, ed ha tra l’altro avuto alla sua propria disposizione il nuovo organo della cattedrale di Kalmar, il quale gode di grande attenzione tanto nazionale quanto internazionale, e che costruisce l’epicentro di un festival organistico annuale con organisti provenienti di diversi paesi. Ex-membro del Baroque di Gotemburgo, Börjesson ha nel suo repertorio un gran numero di concerti per organo, ma anche tanti concerti per pianoforte quanti concerti romanze, oltre ad essere compositore, arrangiatore ed editore di musica.