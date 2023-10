Imperia: sabato a Palazzo Guarnieri terzo ed ultimo appuntamento con i ‘Pomeriggi Universitari’

Nell’ambito dell’evento “Pomeriggi Universitari” organizzati dalla Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova - Polo Universitario Imperiese – Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure (P.U.PO.LI.) e con il patrocinio della Provincia di Imperia e della Città di Imperia, si svolgerà all’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Palazzo Guarnieri, il 3° ed ultimo incontro del ciclo con l’intervento della dott.ssa Irene Bos che presenterà l’argomento della sua tesi dal titolo Le risorse turistiche di un’area marginale: il caso della valle Arroscia discussa nel 2023 presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia e Commercio (DIEC), Corso di laurea triennale in Scienze del Turismo, Valorizzazione e Promozione delle Risorse Storiche, Artistiche e Ambientali, relatore il prof. Andrea Zanini.

Le criticità della Valle Arroscia nella sua struttura produttiva e organizzativa sono dovute al grande problema dello spopolamento, aggravato dalla mancanza di una buona offerta di servizi, sia alla persona che di trasporto. La tesi propone delle soluzioni concrete per superare le problematiche e proiettare queste realtà verso una maggiore consapevolezza e valorizzazione di un patrimonio culturale meno appariscente rispetto ad altri, ma che nel suo essere discreto esprime un valore unico, autentico, originale.