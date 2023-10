Sanremo: centro Fidas aperto anche venerdì prossimo nel giorno del Santo Patrono

La Fidas, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, organizza annualmente diverse giornate di donazione del sangue in tutto il paese. Queste occasioni sono fondamentali per garantire un costante approvvigionamento di sangue sicuro e di alta qualità per i pazienti che ne hanno bisogno.

La donazione di sangue è un atto volontario e gratuito che richiede poco tempo e sforzo, ma può fare una grande differenza nella vita di molte persone. La Fidas di Sanremo ha scelto appositamente il 13 ottobre per svolgere questa importante giornata di donazione di sangue in coincidenza con la festa del patrono della città, San Romolo. Questo Santo è particolarmente rispettato dai sanremesi, rappresentando un'importante figura di devozione e di unità per la comunità.