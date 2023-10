Sanremo: il medico dell'ospedale Paolo Secondo va in pensione, gli auguri di una collega

"Mi chiamo Maddalena Rossi e sono un medico dell'Ospedale di Sanremo. Oggi il Dottor Paolo Secondo ha salutato tutti i colleghi per il suo meritato pensionamento. Nei molti anni in cui ho lavorato con lui in Pronto Soccorso ho apprezzato la sua abilità di Chirurgo e il suo spiccato senso pratico che gli ha sempre consentito di risolvere in modo rapido ed efficace molti problemi clinici. Paolo è anche una persona molto generosa e disponibile con tutti. Svolge attività di volontariato e tra breve partirà per l'Africa per una missione umanitaria. Gli auguro un felice pensionamento e molti anni di proficua attività al servizio di chi ha bisogno".