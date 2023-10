Sanremo: i rifugiati e l'azione dell'UNHCR, Alessandra Morelli presenta "Mani che proteggono"

Domani, mercoledì 11 ottobre, alle 16.30, nel teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Alessandra Morelli presenterà il libro: "Mani che proteggono. Storie, luoghi, volti dei miei trent’anni tra guerre e conflitti" (Ancora). L'evento, in collaborazione con “Ottobre di Pace”, vedrà la partecipazione di Maurizio Marmo direttore della Caritas Sanremo.

"Le mani si uniscono a formare il tetto di una casa che protegge la persona. Le mani sono molto grandi. Enormi. Smisurate. A sostenerle, due rami di ulivo incrociati: l’emblema della pace, della speranza, della riconciliazione, della giustizia, della fratellanza. Questo è il simbolo dell’Agenzia delle Nazione Unite per i Rifugiati, l’UNHCR, l’organizzazione umanitaria in cui ho prestato la mia opera per trent’anni. Questo simbolo è stata la mia seconda pelle. È stata la mia missione, il senso della mia vita" - ha detto l'autrice.

"Per trent’anni Alessandra Morelli ha lavorato nell’Agenzia delle Nazione Unite per i Rifugiati, impegnandosi in missioni altamente pericolose in svariati paesi del globo afflitti da gravi criticità che provocavano esodi di massa, generavano sfollati, obbligavano alla fuga tante persone. Dopo il suo ultimo incarico in Niger, Alessandra ha sentito il bisogno di fare opera di memoria e di narrazione di quanto visto e vissuto, sentito e patito" - afferma Luciano Manicardi.

"Quello che Alessandra Morelli ha svolto in tanti anni sui fronti più pericolosi del globo è stato un ruolo chiave, di presidio umano e culturale, in tempi che tendono a disumanizzare per creare paure su cui lucrare politicamente ed economicamente. In tante situazioni estreme dove l’umanità si trasforma perché lotta per la sopravvivenza, lei ha interpretato il compito di servitore del bene comune nell’istituzione laica più alta preposta a farlo, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, senza cedimenti e deviazioni. E la ricerca dell’umano è sempre stata il suo faro. - aggiunge Paolo Lambruschi.

Prossimo appuntamento con i Martedì Letterari, il 17 ottobre, alle 16.30. Laura Calosso parlerà della sua ultima opera, “Bordighera Gran Hotel” (SEM).