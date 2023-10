Alla scoperta della storia di Ventimiglia camminando sulla via Iulia Augusta

Venerdì 13 ottobre, alle 14.30, a Ventimiglia si terrà una escursione didattica con approfondimenti storico/archeologici. La passeggiata è stata organizzata dal Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia.

I partecipanti saranno accompagnati lungo il percorso della via antica, la via Iulia Augusta, dal Forte dell'Annunziata, dove sorgeva l'omonimo convento, lungo il centro storico di Ventimiglia alla scoperta delle tracce della romanità, dalla chiesa di San Michele sino alla Cattedrale dell'Assunta, con la cripta e il vicino battistero. Ultima tappa la visita al sarcofago altomedievale con croci in rilievo conservato nell'atrio della Biblioteca Aprosiana.



"A guidare la camminata saranno Daniela Gandolfi del MAR insieme a Erino Viola, Vice Presidente Sezione Intemelia IISL. Appuntamento ore 14.15 al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” al Forte dell'Annunziata in via Verdi 41 a Ventimiglia" - ricordano gli organizzatori.