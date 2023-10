A Vallecrosia torna la Festa della Zucca, gli assessori Ierace e Biancheri: "Valorizza il borgo antico" (Foto e video)

Nel centro storico di Vallecrosia, oggi dalle 10 alle 17, andrà in scena l’attesa “Festa della zucca”. Ci saranno stand enogastronomici, giochi e musica con i Ponente Folk Legacy e i Cucurbita Sapiens Orchestra.

Dopo lo stop a causa del Covid e del maltempo tutto è pronto per l'atteso evento autunnale. "E' un evento ormai storico del calendario manifestazioni di Vallecrosia che valorizza i prodotti del territorio e il nostro suggestivo centro storico" - dice l’assessore con le deleghe al Commercio, al Turismo, alle Manifestazioni, allo Sport e alla Città della Famiglia Pino Ierace - "E' una manifestazione che attira visitatori e turisti e coinvolge i cittadini, in particolare i ragazzi delle scuole, che parteciperanno con manufatti e disegni, un modo per far conoscere loro le nostre tradizioni".

"Il paese ha dato una risposta molto positiva" - fa sapere l'assessore con le deleghe ai Rapporti con le associazioni, alla Pubblica Istruzione e al Centro Storico Patrizia Biancheri - "Si sono adoperati in tanti per aiutare ad allestire il paese in occasione della festa. E' stato bello che tanti ragazzi si sono presentati e mi hanno chiesto di poter entrare nell'associazione il Borgo Antico per poter dare una mano. E' una bellissima ripartenza per l'associazione che dal 2008 si adopera, anche dal punto di vista sociale, per il paese".

Per l'occasione volontari dell'associazione il Borgo Antico e gli assessori di Vallecrosia Pino Ierace e Patrizia Biancheri, nella giornata di ieri, hanno addobbato a tema il borgo antico con zucche d’ogni forma e colore, con i disegni dei bambini delle scuole della zona e le composizioni floreali create dalle sapienti mani degli artigiani del mestiere. Nelle piazze di Vallecrosia Alta si troveranno diversi punti ristoro che offriranno ai visitatori piatti a base di zucca, come barbagiuai e risotto, preparati dai volontari dell’associazione 'Il Borgo Antico', burger studiati per l’occasione dal food truck 'Vado al Massimo', gelati e crepes della gelateria Job’s, birre artigianali appositamente studiate per l’occasione dai birrifici Birra Carrù e BEdreamER, caldarroste e i biscotti De.Co. di Gibelli. Inoltre, la piazza centrale del paese, piazza Verdi, sarà interamente allestita dai “Giochi di una volta!”, uno spazio adatto al divertimento di grandi e piccini.

A conclusione della ventitreesima edizione dell'evento, organizzato dal comune di Vallecrosia con il patrocinio della Regione e in collaborazione con l’associazione il Borgo Antico, verranno, inoltre, premiati i lavori realizzati dai ragazzi delle scuole e le composizioni floreali giudicate più coreografiche e verrà assegnata la targa di Cavaliere della Zucca ad un personaggio meritevole appositamente selezionato.