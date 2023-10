Santo Stefano al Mare: BNI nelle Riviere Liguri del ponente è in continua crescita e strutturazione

Presentata la nuova sede della Region BNI Riviere Liguri nella prestigiosa location del Porto Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare

BNI rappresenta il network più diffuso al mondo per lo sviluppo del business in modalità collaborativa, e le Provincie di Savona ed Imperia sono tra migliori in Italia. Presente da 2017 con i primi due capitoli a Savona e Imperia, l'organizzazione, che ha avuto un grande successo di crescita arrivando agli attuali 310 imprenditori e professionisti aderenti, si è dotata di sede operativa e di organizzazione gestionale locale.

Sono tante le persone che hanno permesso il raggiungimento di questo risultato, e sicuramente in prima linea ci sono i Directors dell'organizzazione, coloro che hanno il compito di far conoscere BNI e divulgarne il metodo. Marco Franceschini, Claudia Piolatto, Marina Gambera, Luca Ferrando, Barbara Raso, Paola Cristiani, Sergio Giolitti, Alessandro Occhiena, Marco Podestà sono la squadra che sta sviluppando e gestendo il progetto nelle Riviere Liguri, con a capo i due imprenditori che lo hanno voluto nel nostro territorio: Monica Passini e Dario Castagna.

Monica Passini Executive Director “I grandi risultati ottenuti in questi anni ci hanno consentito di pensare in grande e dotarci di una sede in uno dei posti più prestigiosi della Riviere, il Porto Marina degli Aregai, grazie alla grande disponibilità di Beatrice Cozzi Parodi, imprenditrice che ha aderito a BNI nel Capitolo Valle Argentina. Ringrazio con molto affetto, Beatrice, che con grande generosità ci ha concesso in comodato uno spazio di 140 mq nella galleria commerciale del Porto nel quale si svilupperanno i numerosi progetti che stanno crescendo in Area 58.”

Beatrice Cozzi Parodi Imprenditrice, proprietaria del Porto Marina degli Aregai: “Ringrazio Monica e tutta la BNI del nostro territorio per avere scelto la nostra location per lo sviluppo dei progetti BNI, al quale ho aderito circa due anni fa e del quale ho apprezzato la capacità di creare ambienti potenziati e positivi. Sono certa che avere la sede di BNI ci aiuterà a realizzare il nostro progetto per il Porto Marina degli Aregai, quello di integrare sempre più la nostra struttura nel tessuto sociale del nostro territorio. “

Il sindaco di Santo Stefano Marcello Pallini “Sono molto contento della scelta di BNI, al quale ho aderito anche io con l’agenzia di assicurazione Pallini, e del quale ho apprezzato la nuova modalità di fare impresa basata sull'aiuto disinteressato e reciproco. Essere qui in questo Porto voluto da uno degli imprenditori più illuminati del nostro territorio e purtroppo scomparso prematuramente, Gianni Cozzi, mi ha portato a pensare che le idee di Gianni, erano in linea con quanto la realtà BNI ha nella sua mission. Come Sindaco, sono molto contento che la sede di BNI delle Provincie di Savona ed Imperia sia dislocata nel nostro piccolo Comune. “

Marco Podestà il Senior Area Director per la Region delle Riviere Liguri “Questa sede rappresenta un'ulteriore tappa di un progetto, o forse meglio dire un sogno che è la mission di BNI nel nostro territorio: quella di contribuire ad un cambio di cultura imprenditoriale, quello dello sviluppo del business in rete attraverso il sostegno reciproco. Voglio ringraziare Beatrice Cozzi Parodi per la grande disponibilità e Fausto Lanteri che con il suo interessamento ha reso possibile avere questa sede. Lo sviluppo di BNI nelle Riviere non si ferma mai, cresce sempre, ed è per questo che annuncio il prossimo lancio di un nuovo Capitolo; Il Valle del San Lorenzo.”

Fausto Lanteri, coordinatore degli ambassador BNI di Area 58 “Ho conosciuto BNI ed insieme ad altri amici ho contribuito alla creazione del Capitolo Valle Argentina, che ad oggi è composto da 40 membri. Devo dire che la cosa che mi ha più colpito di questa esperienza è stato scoprire quanta voglia ci sia di aiutarsi reciprocamente, soprattutto per affrontare questi momenti non facili. Anche io voglio ringraziare Beatrice alla quale mi lega una lunga amicizia di famiglia. Questa location sarà disponibile per tutta l’organizzazione BNI e per i suoi membri”.