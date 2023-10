Sanremo: affidate due spiagge ai Tre Ponti e Bussana, ecco chi se le è aggiudicate

Con ampio anticipo sulla stagione balneare 2024, il Comune di Sanremo ha già portato a termine il bando per l’affidamento di due spiagge tra le più frequentate in zona: Tre Ponti Ponente e Bussana Ponente. Due stabilimenti liberi e attrezzati che ora avranno un nuovo gestore fino al 31 ottobre del 2026 con la possibilità di prolungamento per due anni, fino al 2028. Un valore complessivo massimo stimato dal Comune di Sanremo in 1,8 milioni di euro per i Tre Ponti e in 900 mila euro per Bussana.

Per la spiaggia dei Tre Ponti sono arrivate sette offerte e, alla fine, se l’è aggiudicata la Società Cooperativa ‘Prima Realtà’ di Sanremo (offerta di corrispettivo annuo di 51.400 euro contro i 20 mila di base d’asta), mentre per Bussana Ponente si sono fatti avanti in cinque e, alla fine, l’ha spuntata la società ‘Albergo Graziella’ di Taggia (offerta di 20 mila euro di corrispettivo annuo contro i 15 mila di base d’asta).

Due spiagge che ora, con ampio margine sulla prossima stagione balneare, potranno iniziare a programmare i lavori per il biennio 2024/2026 e poi, eventualmente, proseguire fino al 2028.