Il Duomo di Badalucco chiude per restauri: i lavori dureranno un anno

Dureranno circa un anno i lavori di restauro della facciata della chiesa di piazza Duomo a Badalucco. Dopo alcuni anni, in questi giorni il paese ha potuto rivedere l'imponente edificio religioso privo di impalcature.

La facciata era sigillata dal 2020 quando si è registrato un importante distacco di pietre e calcinacci. I ponteggi vecchi sono stati rimossi solo per dare il via ai lavori di restauro e messa in sicurezza.

L'opera avrà un costo di 383.900 euro coperti attraverso più canali: dall' '8xmille' per 70mila euro, alla vendita di alcuni magazzini della parrocchia per 46.500 euro, al contributo atteso a consuntivo del Ministero della Cultura per 137.690 euro passando per un benefattore che ha donato ben 50mila euro.