Sanremo: degrado attorno all'area di Villa Helios, la viva protesta di un cittadino

"Stasera ennesimo incendio a Villa Helios, l'ex clinica è terra di nessuno e registra mediamente 2/3 incendi al mese. La zona di Pian di Poma va bene solo per pagare le tasse essendo per il comune zona di lusso: abbiamo i camper sulla spiaggia, i vigili arrivano lì mandano via e al pomeriggio ritornano lasciando spazzatura dappertutto, vuotano le loro toilette in ogni luogo e i topi fanno festa.



Il marciapiedi praticamente è inesistente nonostante le segnalazioni, le piante lo invadono e ogni volta bisogna chiamare per far tagliare i vari arbusti che invadono lo stesso. La pista ciclabile tanto declamata è una cloaca a cielo aperto di deiezioni canine. I giardinieri probabilmente hanno l'ordine di lasciar crescere le piante per non vedere lo schifo che c'è dietro. Evidentemente a chi governa interessa solo il festival, gli incassi del Casinò e via Matteotti, per il resto chissenefrega: è una vera vergogna…



Roberto Loffredo".