Rombano i motori sulle strade di Sanremo: al via il 38° Rally Storico (foto)

Ha preso il via questa mattina sotto al Casinò la 38ª edizione del Sanremo Rally Storico, l'evento che ogni anno porta sulle strade del Ponente le auto che hanno fatto la storia delle corse automobilistiche in Italia e nel mondo.

Dalla zona delle verifiche i piloti si sono spostati sul palco della partenza per il via a una due giorni intensa tra città ed entroterra. Gli equipaggi al via sono 62.

Campionato Europeo, Luigi Battistolli all’assalto per arginare gli stranieri. Resta quindi aperta la sfida fra i piloti italiani e stranieri per il successo in una gara che per prestigio vale una stagione e che può regalare punti pensanti sia nel tricolore sia nel titolo continentale. Per quanto riguarda lo European Historic Rally Championship di cui Sanremo è l’ottavo dei nove appuntamenti, avremo al via tutti i protagonisti delle classifiche dei quattro raggruppamenti in cui è divisa la serie continentale è suddivisa. In Primo Raggruppamento il leader britannico Eric Graham, affiancato dalla moglie Karim, visto il vantaggio che in classifica, lascia in garage la tradizionale Ford Escort RS 1600 per puntare a un risultato di prestigio nella classifica assoluta con una BMW M3 #5, lasciando via libera al secondo classificato, il torinese Nello Parisi con Giussy D’Angelo al quaderno delle note, Porsche 911S #16, che dovrà vedersela principalmente con il compagno di scuola (elementare) Carlo Fiorito con il locale Nicolò Ventoso alle note su BMW 2002 Tii #32 e il siciliano Marcello Pollara con Andrea Sarah Tardito al suo fianco sulla Porsche 911S #33. Parla norvegese il Secondo Raggruppamento con la presenza dei norvegesi Valter Jensen-Eric Pedersen, Ford Escort RS 1800 #11 (due veterani della gara della Riviera dei Fiori, alla loro 15esima presenza), che dovranno vedersela con gli italiani Paolo Pasutti-Jean Campeis, Porsche 911 Carrera RS #10 attualmente terzi in campionato a breve distanza dalla vetta. Possono incrementare decisamente il loro vantaggio in Terzo Raggruppamento, gli austriaci Karl Wagner- Gerda Zauner Porsche 911 SC #3, vista l’assenza dei diretti concorrenti. Il Quarto Raggruppamento vede al comando gli italiani Luigi “Lucky” Battistolli-Fabrizia Pons che avranno il numero 1 sulle portiere della loro Delta HF Integrale 16V.

Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Sanremo decisivo. Secondo nell’europeo, Nello Parisi è al comando della classifica di Primo Raggruppamento nel CIRA, e ha l’occasione di incoronarsi campione tricolore sul podio di Corso Imperatrice a Sanremo, gara che chiude la stagione, se riuscirà a stare davanti a Giuliano Palmieri, con Lucia Zambiasi a dettare il ritmo sulla Porsche 911 S #41, che lo insegue a due punti in classifica. Una vera sfida all’ultimo metro. Assente il leader del Secondo Raggruppamento (Matteo Musti), Lucio Da Zanche, con Daniele De Luis sulla Porsche Carrera RS #25 ha l’occasione di consolidare la sua seconda posizione in classifica. Sanremo decisivo per il Terzo Raggruppamento con il leader Nicola Mannino, navigato da Giacomo Giannone sulla Porsche 911 SC #28, che dovrà vedersela con la Porsche gemella #35 di Riccardo De Bellis-Cristian Soriani divisi da 17 punti in classifica. Sanremo decisivo per la medaglia d’argento nel Quarto Raggruppamento che mette a confronto le Ford Sierra Cosworth #26 di Valter Pierangioli-Arianna Ravano e quella #29 di Riccardo Mariotti- Sandro Sanesi che tenteranno di recuperare i 18 punti di ritardo in classifica.

Il programma del 38° Sanremo Rally Storico

Sabato 7 ottobre

Cerimonia di Partenza – Corso Imperatrice, Sanremo – ore 11.00

PS 1 – San Bartolomeo-Bivio Calderara (7,76 km), ore 12.33

PS 2 – Caravonica-San Bernardo (10,79 km), ore 13.21

PS 3 – Colle d’Oggia (7,90 km), ore 13.44

Riordino – Piazza Colombo, Sanremo (30 minuti), ore 14.44

Parco assistenza, Piazzale Carlo Dapporto, Sanremo (30 muniti), ore 15,24 PS 4 – San Bartolomeo-Bivio Calderara (7,76 km), ore 17,07

PS 5 – Caravonica-San Bernardo (10,79 km), ore 17.55

Parco assistenza, Vecchia Stazione, Sanremo (45 muniti), ore 18,55

Domenica 8 ottobre

Parco assistenza, Vecchia Stazione, Sanremo (15 muniti), ore 9.30

PS 6 – Langan (14,62 km) ore 10.48

PS 7 – Semoigo (7,36 km) ore 11.51

PS 8 – Bignone (10,51 km) ore 12.12

PS 9 – Coldirodi (5,46 km) ore 12.37

Riordino – Vecchia Stazione, Sanremo (20 muniti), ore 13.12

Parco assistenza, Piazzale Carlo Dapporto, Sanremo (45 muniti), ore 13.32 PS 10 – Langan (14,62 km) ore 15.20

PS 11 – Bajardo (26,96 km) ore 16.28

Arrivo – Corso Imperatrice, Sanremo, ore 17,35

Il 38° Sanremo Rally Storico

Prima Tappa – 6 PS – 53,79 km di Prove Speciali – 253,69 km di percorso Seconda Tappa – 5 PS – 79,53 km di Prove Speciali – 209,83 km di percorso Totale – 11 PS – 133,32 km di Prove Speciali – 463,52 km di percorso