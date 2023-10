Sanremo: 'Beatbox', Raul Cremona, Ceccon & Balbontin. Questi i protagonisti della stagione eventi autunnale del Casinò

Dopo i sei divertenti eventi estivi il Casinò presenta gli artisti che allieteranno i gala autunnali attendendo le iniziative natalizie: The Beatbox, Raul Cremona, Ceccon & Balbontin, tre spettacoli, dove si alternano musica d’autore, comicità di grande livello e rapporto empatico con il pubblico.

“Complessivamente - dicono il Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Gian Carlo Ghinamo ed i consiglieri Avv. Lucia Artusi e Dott. Eugenio Nocita - il calendario eventi 2023 ha presentato al pubblico affezionato del Roof Garden ben 12 appuntamenti di livello internazionale che hanno divertito e riscosso il più ampio apprezzamento nel palcoscenico sotto le stelle, il Roof Garden, dove ogni serata si trasforma in una cena di gala. Concludiamo in bellezza il nostro programma preparandoci alla tradizione festa di Capodanno, che riserva sempre piacevoli sorprese ai nostri clienti".

Omaggio alle indimenticabili canzoni dei Beatles sabato prossimo con il gruppo 'The Beatbox'. I quattro affermati musicisti, che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano, fanno rivivere anche plasticamente l’emozione della musica del quartetto di Liverpool. Hanno ricreato la strumentazione usata dai Beatles nei loro storici concerti e indossano abiti confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four.

Sabato 4 novembre sarà Raul Cremona ad affabulare gli ospiti del Roof Garden con la sua innata simpatia, i suoi personaggi ormai entrati nella storia dello spettacolo, come il mago Oronzo e la sua padronanza dell’arte illusionistica. Sabato 9 dicembre nel ponte dell’Immacolata saranno gli attori comici Ceccon & Balbontin ad assicurare una serata d’allegria con il loro nuovo spettacolo “Lavorare meno, lavorare tu.”