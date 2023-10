Sanremo: alla libreria Ubik arriva il 'firma copie' per il nuovo libro di Fabrizio Odetto

Dopo il grande successo di Torino al teatro Baretti e nella sala d'onore di Palazzo Tursi a Genova, Fabrizio Odetto autore de " Il contr'uno remix o della servitù volontaria" Lisianthus Editore, sarà alla libreria Ubik di Sanremo domani pomeriggio alle 18. Interpreterà la sua versione del testo del '500 ancora attuale, facendo riflettere su un tema caro a tutti... la libertà. La domanda è: Siamo veramente liberi?

La libertà ha un valore inestimabile, in special modo se consideriamo quanto ancora scarseggi in molte parti del mondo moderno. Nella nostra società, purtroppo, il concetto stesso di libertà viene spesso dato per scontato e non si riflette abbastanza su quanto l’umanità abbia e stia ancora combattendo per definirsi libera.

Esce in questi giorni un libro che si dedica a questo importante tema: “Il contr’uno remix o della servitù volontaria” di Fabrizio Odetto, edito da Lisianthus Editore. L’autore rielabora e adatta sapientemente la versione italiana a cura di Pietro Fanfani del breve saggio di Étienne de La Boétie. Un testo epocale sulla tirannia e la servitù dei popoli scritto intorno alla metà del XVI secolo.

Liberi si nasce e Liberi si resta! è il filo conduttore che si snoda tra le pagine, portando il lettore a considerare quanto la libertà e il libero arbitrio siano tesori dal valore incalcolabile, beni così preziosi dice l’autore, che, una volta perduti, sono capaci di spogliare l’uomo della sua stessa umanità.

Emerge dal saggio un altro concetto importante: quando dimentichiamo l’importanza della libertà torniamo a uno stato di ignoranza e l’unica cura che ci rimane è l’istruzione, intesa non come sterile memorizzazione di concetti, ma come buona creanza. I libri e il sapere, infatti, più di ogni altra cosa, sanno mettere in cuore agli uomini il sentimento di riconoscere se stessi.

“Il contr’uno remix o della servitù volontaria” verrà presentato il domani alla libreria Ubik di Via Roma 91 a Sanremo alle 18. Non sarà una semplice presentazione letteraria, ma un vero e proprio reading in cui l’autore, Fabrizio Odetto, frammenta, decostruisce e rimonta l’interpretazione dello scritto di Fanfani in una diversa sequenza cronologica, secondo la sua personale sensibilità e percezione di uomo contemporaneo.

Un’esperienza che si potrà portare a casa, poiché allegato al libro un Qr code riporta all’audiolibro con la libera interpretazione “remixata” di Odetto.

"Il contr'uno remix o della servitù volontaria" di Fabrizio Odetto, con le prefazioni di Massimo Citro Della Riva e Riccardo Cristiani edito da Lisianthus Editore è in vendita in tutte le librerie online e sul sito della casa editrice