Imperia: sabato con l’associazione MY in claata Cuneo la prima giornata dedicata allo Skateboard

Sabato prossimo, dalle 9 alle 16, in Calata Anselmi ad Imperia si terrà una giornata promozionale di avvicinamento allo skateboard. E’ un evento aperto a tutti, un momento di aggregazione di persone che condividono la stessa passione o semplicemente sono incuriositi da uno sport olimpico, sano, adatto a tutti, che è possibile praticare ovunque e sicuramente interessato alla nuova ciclabile della città.

L’evento è organizzato in collaborazione con Imperia/Diano Surf e con il comitato spontaneo Let’s Skate formato da poco e molto attivo in questo sport e attento all’ambiente: punto di forza e condivisione che lega tutte e tre le realtà associative “Sono 2 anni che portiamo avanti questo progetto sportivo e grazie alla costante collaborazione con il Comune di Imperia abbiamo una bellissima sede sul Porto e possiamo organizzare lezioni, avvicinare i giovani, andare nelle scuole a promuovere lo sport e creare collaborazioni con altre realtà sportive e in sintonia con i nostri valori” dice il presidente Alessandro Bellotti.

Durante la giornata i principianti potranno inoltre usufruire di lezioni gratuite grazie agli istruttori federali di Imperia/Diano Surf sotto la protezione assicurativa della UISP, che ha fatto dell’inclusione il suo stesso nome (Unione Italiana Sport per Tutti). La cultura skate è trasversale e inclusiva e abbraccia bambini, giovani e adulti: a tal supporto l’evento sarà organizzato in collaborazione con Ventoforato tatuaggi, Tuttomusica, DJ Slavo, Quiksilver Store Imperia, Surf Beach Imperia.

“L’obiettivo del nostro evento è appunto quello di far avvicinare quante più persone possibili a questo sport divenuto anche disciplina olimpica e con l’occasione abbiamo deciso che il nostro diventasse anche un evento benefico a favore de ‘Il cuore di Martina o.d.V. sempre presente sul territorio a sostegno dei bambini in stato di necessità e con tale opportunità mettere in luce la possibilità di divertirsi facendo del bene” commenta Mastro Lucillo, fondatore del comitato Let’s Skate”. L’evento è patrocinato e supportato dal Comune di Imperia.

“Ma il mese di ottobre è ancora ricco di sorprese e sport: a breve Imperia/Diano Surf aprirà la prima scuola di Wing Foil, un nuovo sport per gli amanti del vento che lega le nostre tradizioni sportive e il favore del clima unico della nostra città, mentre alla fine del mese si apriranno le iscrizioni ai corsi di skateboard. I corsi saranno indirizzati sia ad adulti che ai bambini e partiranno dalle basi per poi approfondire le tecniche più avanzate e le varie categorie dello skate. Il 7 ottobre sarà la giusta occasione per conoscere gl’istruttori federali e provare con loro questa stupenda adrenalinica disciplina.” conclude Darvin Skenderi, presidente dell’associazione Imperia/Diano Surf.

“Vi ricordate il progetto voluto e supportato dal Comune di Imperia con la creazione del sentiero ‘Undici Antiche Vie’ che vede un collegamento tra gli antichi undici Comuni che oggi formano la città di Imperia? Vi aspettiamo su questi sentieri il 22 ottobre per una giornata di e-bike e degustazione vini di aziende locali: abbiamo tantissime aziende vinicole sul territorio e un sentiero di collegamento…sfruttiamolo e facciamo rete!” ribatte Alessandro in una vera e propria sfida sportiva a colpi di eventi per la città.