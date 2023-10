Imperia: sabato a Palazzo Guarnieri un appuntamento per gli appassionati di archeologia subacquea

Nell’ ambito dell’ evento 'Pomeriggi Universitari' organizzati dalla Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova - Polo Universitario Imperiese – Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure (P.U.PO.LI.) e con il patrocinio della Provincia di Imperia e della Città di Imperia, si svolgerà a Palazzo Guarnieri, in piazza Pagliari, il 2° incontro del ciclo con l’intervento della dott.ssa Emilia De Palo che presenterà la sua tesi dal titolo “Il relitto tardorepubblicano della Pria Pula di Genova Pegli. Una rilettura dei dati archeologici”.

E' una tesi svolta nell’anno accademico 2021-2022 presso l’Università degli Studi di Torino, Scuola di Scienze Umanistiche, Dipartimento di Studi Storici, Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia Antica, tesi di Laurea in Archeologia Classica con Relatore Maria Clara Conti, Correlatore Maria Chiara Lebole e Correlatore esterno Daniela Gandolfi.

La rilettura dei dati storici, archivistici, bibliografici e archeologici riguardanti il materiale rinvenuto nella zona dello scoglio della Pria Pula di Genova Pegli, ha messo in luce il notevole interesse archeologico di questo tratto di mare, non solo per il ritrovamento dei resti della nave oneraria di epoca tardorepubblicana, ma anche per il deposito di oggetti cronologicamente vari nel corso dei secoli, dal mondo romano alla contemporaneità, consentendo spunti per ampliare le future ricerche. A supporto dell’ analisi archeologica ha trovato impiego l’uso di software 3D che ha consentito l’ osservazione più dettagliata degli oggetti escludendo la necessità di maneggiare reperti antichi spesso fragili.