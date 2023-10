Apertura straordinaria per la sezione Archivio di Stato di Ventimiglia

L’Archivio di Stato di Imperia aderisce all’evento domenica di carta in programma l’8 ottobre. L’edizione di quest’anno intende ricordare il 60° anniversario della Legge n. 1409 del 30 settembre 1963: “Norme relative all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato”.



“Una legge fondamentale per quanto riguarda la storia della tutela e dell’organizzazione degli archivi e che, a distanza di più di mezzo secolo, ci porta a riflettere sulla situazione attuale degli istituti archivistici e sulle competenze delle diverse figure professionali che vi operano, prima fra tutte quella dell’archivista - dichiarano i promotori dell'iniziativa - purtroppo ancora oggi in molti archivi, specialmente periferici, mancano proprio gli addetti preposti all’ordinamento e alla gestione dei fondi archivistici, all’organizzazione di eventi di valorizzazione e punti di riferimento per gli utenti frequentatori delle sale studio. C’è ancora molto da fare: l’annosa carenza di personale nei luoghi della cultura italiani porta a una discontinuità sia nelle attività che nelle aperture al pubblico”.

“Approfittiamo quindi di questa ricorrenza per condividere una riflessione importante e per aprire in via del tutto eccezionale la sezione di Ventimiglia, attualmente chiusa - concludono - invitiamo tutti gli interessati a cogliere l’occasione, vi aspettiamo numerosi nella nostra bellissima sede ventimigliese, in via Hanbury 12, dalle ore 14 alle ore 18”.

Consigliata la prenotazione alla mail as-im@cultura.gov.it