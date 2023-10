Sanremo: la 'Fratarcangeli' si occuperà del servizio Scuolabus della città dei fiori, raggiunto l'accordo

Fratarcangeli ha detto si: questa, in sintesi, la decisione della ditta laziale che, al termine di una lunga mattinata, ha confermato di essere pronta a gestire il servizio degli Scuolabus a Sanremo.

L’attesa era per mezzogiorno e la conferma è arrivata pochi minuti dopo, quando l’azienda ha confermato di voler occuparsi del servizio, dopo un anno di transizione dall’aggiudicazione del bando, vinto nel 2022.

Ora sono i genitori che attendono conferma del giorno in cui inizierà il servizio. Tutti sperano il più presto possibile, anche dopo la lettera ‘aperta’ inviata al Sindaco Alberto Biancheri.

Nella lettera, firmata da moltissimi genitori sanremesi (112), viene evidenziato come sia irrinunciabile il servizio per i bimbi: “Molti genitori stanno consumando permessi dal lavoro per poter portare e riprendere i propri figli non avendo altre possibilità di aiuti familiari. Era stata annunciata la partenza del servizio al 2 ottobre ma, ad oggi, gli annunci dell'Assessore non si sono trasformati in realtà”.

Nella missiva inviata al primo cittadino, i genitori chiedono di conoscere esattamente la data inizio di tale servizio, considerando che la scuola è iniziata da più di 3 settimane.